Озброєний чоловік обчистив обмінник в Харкові: злочин потрапив на відео

Вчора, 20 квітня, в районі Одеської в Харкові сталося пограбування пункту обміну валют. Про це повідомили в облуправлінні Нацполіціі.

За інформацією копів, о 20:10 до них звернулася працівниця обмінника по пр-ту Героїв Сталінграда. Вона розповіла, як чоловік погрожував їй предметом, схожим на пістолет, і вкрав всю касу - 1,6 млн грн. Жінці потрібна була медична допомога: у неї діагностували різні тілесні ушкодження.

Пограбування сталося якраз в той момент, коли співробітниця обмінки вже збиралася додому і закривала двері. Однак грабіжник приставив до неї пістолет і заштовхав всередину, погрожуючи розправою.

Зараз в Харкові відбувається пошукова операція по затриманню чоловіка, якого звинувачують у розбійному нападі. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, в одному з київських кафе відбулося зухвале пограбування одного з відвідувачів.