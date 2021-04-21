На передовій біля Горлівки з'явилися російські прапори: фотофакт

На Донбасі бойовики встановили на передовій прапор РФ. Відповідне фото зробили українські військові з 10 гірничо-штурмової бригади, а в Мережу виклали волонтери організації "Повернись живим".

Автори поста кажуть, що цей знімок був зроблений біля Горлівки, тимчасово окупованої бандформуваннями і військами РФ.

"Нагадаємо, саме 10 ОГШБр "Едельвейси" за останні кілька тижнів втратила в боях кількох побратимів. Саме ці хлопці з військової частини, яка базується на заході України в місті Коломия, захищають східні кордони нашої країни, більш ніж за 1000 кілометрів від дому", - пишуть волонтери, підкреслюючи, що даний знімок - доказ того, з ким насправді воює Україна на своїй території.

Нагадаємо, у Путіна розповіли, що саме Україна обстрілює Донбас, і заявили про вантажівки, які їдуть з РФ для "порятунку" мирних жителів.