На території військової частини в Рубіжному спалахнув бензовоз: фото і відео НП

Сьогодні, 22 квітня, в Рубіжному Луганської області на території однієї з військових частин трапилася велика пожежа.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, загорівся бензовоз, гасити який прибули кілька пожежних машин. Чиновник заявив, що ситуація під контролем, і попросив місцевих жителів зберігати спокій.

Клуби чорного диму, за словами місцевих жителів, було видно в усьому місті. Однак зараз бензовоз вже загасили, і ризику розповсюдження вогню немає.

Нагадаємо, в Одесі, на вулиці Середньофонтанській, в ЖК "Апельсин" сталася надзвичайна подія: на одному з поверхів будинку виникла пожежа.