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На території військової частини в Рубіжному спалахнув бензовоз: фото і відео НП

На території військової частини в Рубіжному спалахнув бензовоз: фото і відео НП
15:32 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 22 квітня, в Рубіжному Луганської області на території однієї з військових частин трапилася велика пожежа.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, загорівся бензовоз, гасити який прибули кілька пожежних машин. Чиновник заявив, що ситуація під контролем, і попросив місцевих жителів зберігати спокій.

Клуби чорного диму, за словами місцевих жителів, було видно в усьому місті. Однак зараз бензовоз вже загасили, і ризику розповсюдження вогню немає.

Нагадаємо, в Одесі, на вулиці Середньофонтанській, в ЖК "Апельсин" сталася надзвичайна подія: на одному з поверхів будинку виникла пожежа.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Луганщина, Пожежа, Військова частина.
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