На всех этажах дым: в Одессе серьезно горит жилой комплекс (видео)

В Одессе, на улице Среднефонтанской, в ЖК Апельсин произошло ЧП: на одном из этажей дома возник пожар.

Об этом 13 апреля сообщили в Телеграм-канале "Новости Одесса".

По информации пользователей сети, возгорание началось в офисе на 24 этаже.

Со слов одного из очевидцев, во время того, как спасатели разматывали пожарный рукав, полицейские занимались эвакуацией всех людей. На всех этажах было много дыма, что значительно затрудняло дыхание, при этом на лестнице в гидрантах не было воды, что затруднило работу ГСЧС.

Кадры снятые очевидцами:

Видео с места событий также поделились в Телеграм-канале "Х***я Одесса".

Кадры очевидцев с места событий:

Пожар также стал причиной огромной пробки.

Напомним, что 12 апреля в Харькове, на одном из перекрестков, двигаясь по маршруту загорелась маршрутка с пассажирами.