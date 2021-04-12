Ремонту не подлежат: при возгорании сухой травы на Львовщине сгорело три автобуса (фото и видео)

В селе Великие Глебовичи (Львовская область) неконтролируемый пожар сухостоя перекинулся на частную автобазу, отчего там сгорели три автобуса.

Кадры последствий пожара показали в телеграм-канале "Типовий Львів".

"Из-за поджога травы загорелись три маршрутки", - говорится в подписи к видео.

Издание ZAXID.NET отмечает, что пожар возник около 15:00 на базе с ремонтными боксами для маршруток, прибывшие на место спасатели огонь потушили, но спасти автомобили не удалось.

Mercedes Sprinter и два Mercedes REX принадлежали одному владельцу, который занимается пассажирскими перевозками. Ремонту автомобили не подлежат.

Согласно данным ГСЧС, Львовская область в настоящее время является одной из наиболее "горячих" по Украине. Лишь за сутки 10 апреля было потушено 107 пожаров сухостоя во всех районах области.

В ведомстве также напомнили, что сжигание травы и листьев грозит штрафом до 153 тысяч гривен, а если пожар причинил тяжелые последствия, то виновнику может грозить до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в Харькове на ходу загорелась маршрутка с людьми внутри.