В Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами - опубликовано видео ЧП

В Харькове, на перекрестке проспекта Науки и улицы 23 Августа произошло ЧП: прямо во время движения загорелся автобус с пассажирами.

Об этом 12 апреля сообщили в Телеграм-канале "Труха Харьков". Там также поделились видео с места событий.

На кадрах, которые сняли очевидцы видно, как из автобуса вблизи одной из остановок идет белый дым.

Пассажиры транспортного средства успели покинуть салон до приезда спасателей и никто из них не пострадал.

Причиной пожара могло стать замыкание электросети или топливной системы.

По словам главы ГСЧС Харьковщины Игоря Лупандина, огонь распространился на 4-5 квадратных метров маршрутного такси, очагом распространения огня был моторный отсек.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 10 марта в Харькове на проспекте Гагарина, произошло смертельное ДТП: легковушка насмерть сбила майора полиции.