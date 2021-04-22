Проспекту Бандери в Києві бути? Апеляційний суд виніс рішення

Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним перейменування Московського проспекту в Києві в проспект ім.Степана Бандери, а також чотирьох інших столичних вулиць.

Про це повідомляє в четвер, 22 квітня, адвокат В'ячеслав Якубенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції про незаконність перейменування. Суд повністю задовольнив апеляції Київської міської ради, партії" Свобода ", П. Богомазова, і Українського інституту національної пам'яті (який я мав честь представляти в апеляції)", - написав він.

Таким чином, нагадує юрист, визнано законним відповідне рішення Київради від 7 липня 2016 h №559/559 "Про перейменування вулиць, проспектів і провулків у місті Києві", яким були перейменовані:

вулиця Баумана - на вулицю Януша Корчака;

вулиця Кутузова - на вулицю Генерала Алмазова;

вулиця Суворова - на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка;

провулок Кутузова - в провулок Євгена Гуцала;

проспект Московський - в проспект Степана Бандери.

Як повідомлялося, 28 січня 2021 року скандально відомий Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) визнав протиправним і скасував рішення Київської міськради від 2016 року про перейменування низки вулиць і проспектів в столиці, включаючи і перейменування вул.Суворова на вул.Михайла Омеляновича-Павленка, а також проспекту Московського на проспект Степана Бандери.