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Понеділок, 26.04.2021
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Противники карантину штурмували міськраду в Миколаєві (фото, відео)

Противники карантину штурмували міськраду в Миколаєві (фото, відео)
18:26 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 26 квітня, в Миколаєві відбувся масштабний мітинг проти локдауна, під час якого близько 300 активістів, водіїв міськтранспорту і підприємців штурмували мерію.

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Спочатку жителі Миколаєва пікетували управління Нацполіціі, після чого перемістилися на площу під будівлю міськради. Протестуючі вимагали скасувати обмеження на перевезення пасажирів в громадському транспорті, які останні кілька тижнів відбуваються за графіком.

До відповіді закликали мера Олександра Сенкевича, але так як той не вийшов, протестуючі вирішили штурмувати будівлю і все ж поспілкуватися з главою міста особисто. Втім, спроби спочатку успіхом не увінчалися: вхідні двері закрила охорона, а співробітники міськради відтіснили натовп.

Зайти вдалося лише після погроз "Будемо стояти до останнього" і виклику поліції. У мерії з людьми спілкувався мер і його помічники, які заявили, що скасувати локдаун - не в їх компетенції.

І хоч міський голова погодився скликати сьогодні засідання виконкому, на що учасники протесту відреагували оплесками, єдиною надією, за словами Сенкевича, залишається те, що Миколаїв увійде в "помаранчеву" зону і питання вирішиться само собою.

Нагадаємо, поведінка вболівальників ФК "Львів", які проігнорували карантин, обурила Мережу.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Протест, Миколаїв, Локдаун.
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