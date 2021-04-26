Противники карантину штурмували міськраду в Миколаєві (фото, відео)

Сьогодні, 26 квітня, в Миколаєві відбувся масштабний мітинг проти локдауна, під час якого близько 300 активістів, водіїв міськтранспорту і підприємців штурмували мерію.

Про це повідомляє місцеве видання "НикВести".

Спочатку жителі Миколаєва пікетували управління Нацполіціі, після чого перемістилися на площу під будівлю міськради. Протестуючі вимагали скасувати обмеження на перевезення пасажирів в громадському транспорті, які останні кілька тижнів відбуваються за графіком.

До відповіді закликали мера Олександра Сенкевича, але так як той не вийшов, протестуючі вирішили штурмувати будівлю і все ж поспілкуватися з главою міста особисто. Втім, спроби спочатку успіхом не увінчалися: вхідні двері закрила охорона, а співробітники міськради відтіснили натовп.

Зайти вдалося лише після погроз "Будемо стояти до останнього" і виклику поліції. У мерії з людьми спілкувався мер і його помічники, які заявили, що скасувати локдаун - не в їх компетенції.

І хоч міський голова погодився скликати сьогодні засідання виконкому, на що учасники протесту відреагували оплесками, єдиною надією, за словами Сенкевича, залишається те, що Миколаїв увійде в "помаранчеву" зону і питання вирішиться само собою.

Нагадаємо, поведінка вболівальників ФК "Львів", які проігнорували карантин, обурила Мережу.