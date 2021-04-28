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Середа, 28.04.2021
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Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться

Київ послаблює карантин на травневі свята, але ряд обмежень ще залишаться
12:43 Сьогодні Телеграф Киевфото

Київ з 1 травня послаблює протиепідемічні заходи, введені у зв'язку зі складною ситуацією із захворюваністю на коронавірус Covid-19.

Про це заявив в середу, 28 квітня, на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці Комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про ослаблення протиепідемічних заходів в столиці. Ми сподіваємося, що і Державна комісія з надзвичайних ситуацій прийме рішення про перегляд рівня епідемічної небезпеки і виведе столиці з  червоної зони", - сказав Кличко.

Він також розповів, що відновить роботу в Києві з 1 травня:

  • весь наземний громадський транспорт та метро у звичайному режимі (з дотриманням визначених норм)
  • заклади торгівлі;
  • торгово-розважальні центри;
  • ринки;
  • ярмарки;
  • заклади громадського харчування;
  • спортивні зали та фітнес-центри;
  • Центри надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіси).

Крім цього 5 травня місто відновить навчальний процес в закладах загальної освіти, дошкільних та в вищих навчальних закладах.

"Також в столиці відновлять прийом документів для зарахування дітей до першого класу на наступний навчальний рік", - додав Кличко.

Разом з тим, контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста буде посилено: "будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони".

Як повідомлялося, українські медики за минулу добу зареєстрували 9 590 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому найбільше нових випадків зафіксовано в Києві - 1070.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 75

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Виталий Кличко, Карантин, Київ, Послаблення.
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