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Середа, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Одужало вдвічі більше, ніж захворіло: свіжі дані по COVID-19 в Україні 28 квітня

Одужало вдвічі більше, ніж захворіло: свіжі дані по COVID-19 в Україні 28 квітня
08:37 Сьогодні Телеграф

Українські медики за минулий день внесли в базу 9 590 осіб з коронавірусом. При тому, що вилікувалися понад 20 тисяч пацієнтів.

Про це 28 квітня йдеться у звіті РНБО.

За його даними в країні:

  • пішли з життя 441 пацієнт,
  • 20 062 вилікувалися,
  • потрапили до лікарень 3623 людини,
  • 99 112 українців пройшли ковід-тест.

З моменту початку пандемії в Україні померли понад 43 тисяч громадян, захворіли понад 2 мільйони, а вилікувалися тільки 1,6 мільйона.

Топ областей країни з найвищим рівнем хворих за день:

  • в Києві 1070 громадян,
  • на Харківщині 818,
  • 811 COVID-хворих в Донецькій області,
  • 584 підхопили корону в Дніпропетровській області,
  • на Львівщині заразилися 530 жителів.

При цьому з початку вакцинації в країні її пройшли трохи понад 558 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше інфекціоністка розповіла, чому високий рівень антитіл до коронавірусу не є гарантією не зараження.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 78

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Коронавірус, Covid-19.
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