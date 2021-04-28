Одужало вдвічі більше, ніж захворіло: свіжі дані по COVID-19 в Україні 28 квітня

Українські медики за минулий день внесли в базу 9 590 осіб з коронавірусом. При тому, що вилікувалися понад 20 тисяч пацієнтів.

Про це 28 квітня йдеться у звіті РНБО.

За його даними в країні:

пішли з життя 441 пацієнт,

20 062 вилікувалися,

потрапили до лікарень 3623 людини,

99 112 українців пройшли ковід-тест.

З моменту початку пандемії в Україні померли понад 43 тисяч громадян, захворіли понад 2 мільйони, а вилікувалися тільки 1,6 мільйона.

Топ областей країни з найвищим рівнем хворих за день:

в Києві 1070 громадян,

на Харківщині 818,

811 COVID-хворих в Донецькій області,

584 підхопили корону в Дніпропетровській області,

на Львівщині заразилися 530 жителів.

При цьому з початку вакцинації в країні її пройшли трохи понад 558 тисяч осіб.

Нагадаємо, що раніше інфекціоністка розповіла, чому високий рівень антитіл до коронавірусу не є гарантією не зараження.