Одужало вдвічі більше, ніж захворіло: свіжі дані по COVID-19 в Україні 28 квітня

Українські медики за минулий день внесли в базу 9 590 осіб з коронавірусом. При тому, що вилікувалися понад 20 тисяч пацієнтів.
Про це 28 квітня йдеться у звіті РНБО.
За його даними в країні:
З моменту початку пандемії в Україні померли понад 43 тисяч громадян, захворіли понад 2 мільйони, а вилікувалися тільки 1,6 мільйона.
Топ областей країни з найвищим рівнем хворих за день:
При цьому з початку вакцинації в країні її пройшли трохи понад 558 тисяч осіб.
Нагадаємо, що раніше інфекціоністка розповіла, чому високий рівень антитіл до коронавірусу не є гарантією не зараження.