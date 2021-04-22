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Четвер, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Високий рівень антитіл не дає абсолютний захист від коронавірусу: Голубовська виступила з попередженням

Високий рівень антитіл не дає абсолютний захист від коронавірусу: Голубовська виступила з попередженням
02:38 Сьогодні Телеграф фото: Telegram

Інфекціоніст, доктор медичних наук Ольга Голубовська  попередила, що високий рівень антитіл до корона вірусу не є гарантією не зараження COVID-19, яким на ранок середи, 21 квітня захворіли ще 12162 українця.

Про це пише "Коронавірус_інфо".

Голубовська привела наочний приклад. Справа в тому, що корона вірусом у явному прояві хворіють не всі, часто він обмежується, наприклад, нежитю.

"Однак надалі виявляється, що у них рівень антитіл до COVID-19 досить високий. Якщо людина імунна, то ймовірність захворіти все одно залишається, але важкий перебіг розвинутися не повинен. Втім, майбутньої осені ситуація може суттєво змінитися", - попередила лікар.

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Голобуцька додала, що раніше передбачалося, що третя хвиля коронавірусу, за аналогією з епідемією "іспанки", буде легшою, ніж дві попередні. Але цьому прогнозу завадили мутації вірусу, що раптово виникли. З цієї причини на думку інфекціоніста, прогнозувати подальший розвиток пандемії COVID-19 вкрай важко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Голубовська розповідала, що коронавірус "помолодшав".

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Антитіла, Коронавірус, Covid-19, Ольга Голубовська.
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