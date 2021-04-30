На Житомирщині депутат осоромився з солдатами СС на плакаті до 9 травня (фото)

Спроба пропіаритися на темі Дня Перемоги 9 травня вийшла боком депутату Житомирської обласної ради від фракції "ОТЗЖ" Костянтину Черпіцькому. У мережі опублікували борд, на якому він дякує ветеранам на фоні фотографії з бійцями СС.

Фото опублікував в своєму telegram-каналі блогер donetchanyn.

"Депутат Житомирської обласної ради від "ОПЗЖ" дякує дідові за перемогу. Як ілюстрація на борді зображені солдати СС, що йдуть в атаку. Чому б і ні", - написав автор.

В цілому, на цьому борді зібрана "солянка" з усього. Привітання з Днем перемоги на тлі червоного маку, який є символом пам'яті жертв війни в Європі. Він апріорі символізує пам'ять про полеглих а не про "перемогу". Цей день в Україні відзначають 8 травня, а не 9. Синьо-жовта стрічка виконана в тій же совкової стилістиці, що і в РФ. Тільки георгіївські кольори змінили на синьо-жовті. Ну звичайно фотографія солдат 2-ї танкової дивізії СС "Дас Райх". На тлі всього цього сюрреалізму фотографія самого депутата.

Раніше, під час місцевих виборів, у жовтні 2020 року, кандидат в депутати Черпіцький затіяв бійку з членами ДВК на одній з виборчих дільниць Житомирської області, повідомляє 24tv.

В цілому, "традиція" розміщувати німецьких солдатів на плакатах до 9 травня, характерна більше для сусідньої Росії, де "Перемога" зведена в культ. Такий, наприклад, випадок стався в минулому році Таганрозі.