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П'ятниця, 30.04.2021
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У Дніпрі пасажир метро побив жінку-контролера (фото, відео)

У Дніпрі пасажир метро побив жінку-контролера (фото, відео)
Оновлено 15:39 Сьогодні Телеграф

Вчора, 29 квітня, о 22:15 в Дніпрі на станції метро "Покровська" пасажир підземки побив жінку-контролера. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що співробітниця метрополітену не пропустила 41-річного пасажира, так як той був п'яний, що суперечило правилам підземки. Через це агресивно налаштований житель Дніпра вдарив жінку-контролера в ніс. В результаті нападу співробітники швидкої відвезли 40-річну потерпілу до лікарні, а бешкетника затримали поліцейські.

 

 

Нагадаємо, в районі Дніпра, на трасі Дніпро-Запоріжжя, 22 квітня відбулося ДТП: легковик Peugeot 308 на пішохідному переході збила хлопчика і дівчинку. В результаті діти у важкому стані потрапили до лікарні, але 29 квітня хлопчик помер.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Метро, Днипро, Побиття.
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