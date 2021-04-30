У Дніпрі пасажир метро побив жінку-контролера (фото, відео)

Вчора, 29 квітня, о 22:15 в Дніпрі на станції метро "Покровська" пасажир підземки побив жінку-контролера. Про це повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що співробітниця метрополітену не пропустила 41-річного пасажира, так як той був п'яний, що суперечило правилам підземки. Через це агресивно налаштований житель Дніпра вдарив жінку-контролера в ніс. В результаті нападу співробітники швидкої відвезли 40-річну потерпілу до лікарні, а бешкетника затримали поліцейські.

Нагадаємо, в районі Дніпра, на трасі Дніпро-Запоріжжя, 22 квітня відбулося ДТП: легковик Peugeot 308 на пішохідному переході збила хлопчика і дівчинку. В результаті діти у важкому стані потрапили до лікарні, але 29 квітня хлопчик помер.