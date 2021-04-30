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"Голлівудський" трилер в Києві: іранці викрали блогершу і забрали у неї біткоїни на $ 1,4 млн - подробиці (фото, відео)

"Голлівудський" трилер в Києві: іранці викрали блогершу і забрали у неї біткоїни на $ 1,4 млн - подробиці (фото, відео)
16:17 Сьогодні Телеграф

У Києві сталася кримінальна історія, сюжет якої гідний голлівудського кіно. Так, наші копи затримали банду з Ірану, які викрали жінку-блогера та її дитину, і, погрожуючи їм вбивством, забрали біткоїни на $ 1,4 млн.

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, історія почалася в Туреччині, де 37-річний іранець зв'язався зі своєю землячкою-блогером, повідомивши їй про небезпеку. Мовляв, в Ірані її затримають за блогерську діяльність, яка вважається там аморальною.

 

За 100 тисяч доларів іранець перевіз блогершу та її дитину в Україні та пообіцяв їм оформити документи так, щоб уникнути екстрадиції.

В Україні іранка з дочкою жили в зйомній квартирі, куди і увірвалися бандити. Погрожуючи зброєю, іранці заволоділи 25 біткоїнами блогерші, вартість яких - близько 1,4 млн доларів.

В результаті, банду з трьох громадян Ірану затримали. За незаконне позбавлення волі і розбій їм загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, в Дніпрі на станції метро "Покровська" пасажир підземки побив жінку-контролера.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Київ, Викрадення, Біткоїни, Іранці.
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