В Днепре пассажир метро избил женщину-контролера (фото, видео)

Вчера, 29 апреля, в 22:15 в Днепре на станции метро "Покровская" пассажир подземки избил женщину-контролера. Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр оперативный".

Известно, что сотрудница метрополитена не пропустила 41-летнего пассажира, так как тот был пьян, что противоречило правилам подземки. Из-за этого агрессивно настроенный житель Днепра ударил женщину-контролера в нос. В результате нападения сотрудники скорой увезли 40-летнюю пострадавшую в больницу, а буяна задержали полицейские.

Напомним, в районе Днепра, на трассе Днепр-Запорожье, 22 апреля произошло ДТП: легковушка Peugeot 308 на пешеходном переходе сбила мальчика и девочку. В результате дети в тяжелом состоянии попали в больницу, но 29 апреля мальчик умер.