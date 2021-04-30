На Закарпатті вчителька молодших класів напала на дитину, схопивши за волосся (відео скандалу)

У Рахівському районі Закарпатської області в одній зі шкіл стався скандал. Як повідомляє ТСН, вчителька молодших класів підвищила голос, схопила хлопчика за волосся і трясла його за голову - нібито у відповідь на невірно виконане завдання. Хтось із однокласників дитини зняв "виховання" на відео, яке і відправили в службу новин з позначкою, що такі "уроки" в цьому класі нібито проводять не вперше.

Пізніше з'ясувалося, що тягання 3-класника за волосся сталося в селі Кваси. І хоч відео оприлюднили вчора, сьогодні, за даними "Обозревателя", педагог з 23-річним стажем пішла зі школи за власним бажанням. Втім, її вчинком вже зацікавилися в місцевому управлінні поліції.

Нагадаємо, в Мерефі Харківської області викладач фізкультури вирішив звести рахунки з життям прямо на подвір'ї закладу, де він вів уроки.