Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною

У столиці з 1 травня послабили карантинні обмеження і тепер в місті працюватимуть ринки, ТРЦ та громадський транспорт.

Про це 1 травня повідомили в телеграм-каналі КМДА.

Згідно з даними столичної адміністрації з 1 травня вже дозволено:

перевозити пасажирів на громадському транспорті за умови заповнювання не більше половини всіх місць.

працювати ТРЦ і підприємств торгівлі,

працювати ринкам і ярмаркам,

працювати громадського харчування (з 7 до 24:00, при дотриманні дистанції в 2 м між столами і не більше 4 осіб за столом),

працювати спортзалам і фітнес-центрам (1 людина на 10 кв. м, в басейні 4 людини в одній доріжці для індивідуальних занять або не більше 6 на доріжці для спортивних груп),

працювати кінотеатрам і іншим закладам культури,

проводити масові заходи (максимум 1 людину на 4 кв.м, наповненість залу не більше 50 відсотків).

Уже з 5 травня можна буде:

проводити заняття в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти,

тренуватися в спортивних спорудах,

надавати соціальні послуги,

обслуговувати громадян в Центрах надання адмінпослуг, а також Центрах комунального сервісу та відділеннях держреєстрації актів цивільного стану міста.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 28 квітня ухвалив рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.