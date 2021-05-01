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Субота, 01.05.2021
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Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною

Київ 1 травня вийшов з локдауна: що дозволено, а що ще залишилося під забороною
09:28 Сьогодні Телеграф

У столиці з 1 травня послабили карантинні обмеження і тепер в місті працюватимуть ринки, ТРЦ та громадський транспорт.

Про це 1 травня повідомили в телеграм-каналі КМДА.

Згідно з даними столичної адміністрації з 1 травня вже дозволено:

  • перевозити пасажирів на громадському транспорті за умови заповнювання не більше половини всіх місць.
  • працювати ТРЦ і підприємств торгівлі,
  • працювати ринкам і ярмаркам,
  • працювати громадського харчування (з 7 до 24:00, при дотриманні дистанції в 2 м між столами і не більше 4 осіб за столом),
  • працювати спортзалам і фітнес-центрам (1 людина на 10 кв. м, в басейні 4 людини в одній доріжці для індивідуальних занять або не більше 6 на доріжці для спортивних груп),
  • працювати кінотеатрам і іншим закладам культури,
  • проводити масові заходи (максимум 1 людину на 4 кв.м, наповненість залу не більше 50 відсотків).

Уже з 5 травня можна буде: 

  • проводити заняття в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної та вищої освіти,
  • тренуватися в спортивних спорудах,
  • надавати соціальні послуги,
  • обслуговувати громадян в Центрах надання адмінпослуг, а також Центрах комунального сервісу та відділеннях держреєстрації актів цивільного стану міста.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 28 квітня ухвалив рішення не вводити посилені обмеження на Великдень і травневі свята в Україні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 69

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Карантин, Київ, Локдаун.
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