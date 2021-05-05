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Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на

Заморозки і потепління до 20 градусів: синоптики дали прогноз в Україні на
05:28 Сьогодні Телеграф

Погода після Пасхи в Україні продовжує "радувати" різкими змінами. На середу, 5 травня. знову обіцяють контраст.

Про це повідомляє на своєму порталі Гідрометцентр.

У середу, 5 травня, в Україні очікується похмура погода з проясненнями. Найтепліше буде на півдні: +5 ... + 7 - вночі і +15 ... + 17 - днем, а найхолодніше вночі буде в Києві і області: +2 .. + 4 - вночі і +18 ... +20 - вдень.

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Прогноз оприлюднила на своїй сторінці в Facebook і синоптик Наталія Діденко.

"Заморозки на грунті ймовірні у північних областях, східних, центральних, а хвилі холоду можуть дістатися вночі навіть Запоріжжя та Херсонської області.

Проте все ж вдень козаку - на коня, дівчиноньці - поратися коло квітів, а тому нічний холод проженуть комфортні максимальні +15+20 градусів.", - овідомила синоптик.

Нагадаємо, синоптики пообіцяли в травні грози і дощову погоду. Травень буде більше схожий не на весну, а на кінець осені.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 108

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Погода, Укргидрометцентр, 5 Травня.
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