Посварилася з хлопцем: під Дніпром школярка намагалася вбити себе парацетамолом

Вчора, 3 травня, в Дніпропетровській області 17-річна школярка намагалася звести рахунки з життям за допомогою жарознижуючого засобу "Парацетамол".

Як повідомляють місцеві Телеграм-пабліки, НП сталася в Кам'янському. Учениця 11 класу 31-ї школи, нібито посварившись зі своїм хлопцем, прийшла додому і випила 40 таблеток.

Спочатку дівчину забрала швидка у місцеву реанімацію, а після надання первинної допомоги її перевезли в клінічну лікарню Дніпра. На щастя, життю школярки вже нічого не загрожує.

Раніше аналогічне НП сталася в Кривому Розі. Там 15-річна школярка вжила 40 таблеток анальгетика, щоб вчинити суїцид. Дівчині пощастило, що її вчасно знайшли і відвезли в лікарню.