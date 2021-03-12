В Кривом Роге 15-летняя девочка выпила 40 таблеток анальгетика, чтобы покончить с собой

12 марта в Кривом Роге произошло ЧП: 15-летняя школьница употребила много таблеток, чтобы совершить суицид.

Об этом в Криворожском районном полицейском управлении сообщила пресс-секретарь Оксана Лесонен.

Согласно предоставленным данным, с сообщением к правоохранителям обратились врачи горбольницы номер 8, они и рассказали о поступившей к ним девушке 2005 года рождения с отравлением от медикаментов.

Установлено, что девушка употребила 40 таблеток анальгетика для совершения самоубийства. В то же время на данный момент ее жизни ничто не угрожает.

Эксперты занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай, ранее, 17 февраля, в Умани две восьмиклассницы попали в больницу после того, как употребили "Дротаверин".

Напомним, 27 февраля в Сумах две девочки 16-ти лет отравились таблетками от простуды и были госпитализированы.