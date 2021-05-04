Дитина назвала їх "алкашами": п'яні одесити влаштували бійку прямо на дитячому майданчику (відео)

На вулиці Терешковій в Одесі сталася надзвичайна подія на дитячому майданчику. Як повідомляють очевидці, чоловіки напали на дитину за те, що той назвав їх "алкашами".

За інформацією місцевого пабліку, на дитячому майданчику хлопчик підійшов до випиваючих на дитячому майданчику людей і сказав, що вони "алкаші". Після цього один з них нібито схопив дитину за горло і почав кричати матом.

"Один схопив його за шию і кричав матом, хтось викликав поліцію. Коли поліція прибула, другий (який на землі) вдарив копа. Так і живемо", - написали очевидці в Телеграм.

На відео чути крик дитини.



Нагадаємо, в Приморському районі Одеси в неділю, 2 травня, відбулася масова бійка за участю близько двох десятків молодих людей, в результаті якої кілька людей отримали сильні травми і були госпіталізовані.