Під Івано-Франківськом серед ночі чоловік відкрив стрілянину по людях на заправці (фото)

Вночі в понеділок, 3 травня, неподалік від села Черемхів Коломийського району Івано-Франківської області стався конфлікт між двома компаніями, внаслідок якого двох людей підстрелили з травматичного пістолета, а одну людину затримали.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.
В ході первинних слідчих дій встановлено, що конфлікт виник між відвідувачами автозаправки, і в ході нього один з учасників сварки застосував травматичну зброю і поранив двох осіб. Після цього зловмисник втік з місця події.
По гарячих слідах підозрюваного вдалося затримати. Ним виявився 33-річний мешканець м. Коломия. Під час затримання правоохоронцями було вилучено зброю і речові докази. Проводиться експертиза.
Двох його опонентів довелося госпіталізувати з пораненнями до медичного закладу.
За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Житомирській області чоловік стріляв у правоохоронців і погрожував підпалити себе і свою сім'ю.