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Вівторок, 04.05.2021
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Під Івано-Франківськом серед ночі чоловік відкрив стрілянину по людях на заправці (фото)

Під Івано-Франківськом серед ночі чоловік відкрив стрілянину по людях на заправці (фото)
Оновлено 19:08 Сьогодні Телеграф Фото: НПУ

Вночі в понеділок, 3 травня, неподалік від села Черемхів Коломийського району Івано-Франківської області стався конфлікт між двома компаніями, внаслідок якого двох людей підстрелили з травматичного пістолета, а одну людину затримали.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

В ході первинних слідчих дій встановлено, що конфлікт виник між відвідувачами автозаправки, і в ході нього один з учасників сварки застосував травматичну зброю і поранив двох осіб. Після цього зловмисник втік з місця події.

По гарячих слідах підозрюваного вдалося затримати. Ним виявився 33-річний мешканець м. Коломия. Під час затримання правоохоронцями було вилучено зброю і речові докази. Проводиться експертиза.

Двох його опонентів довелося госпіталізувати з пораненнями до медичного закладу.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Санкція за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Житомирській області чоловік стріляв у правоохоронців і погрожував підпалити себе і свою сім'ю.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

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Нацполиция, Стрілянина, Івано-Франкивська область.
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