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Охорона репера Басти ледь не побила киянина за питання про Крим (відео)

Охорона репера Басти ледь не побила киянина за питання про Крим (відео)
Оновлено 20:10 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) тільки недавно приїхав в Україну, а вже потрапив в скандал.

Як повідомляє активіст Сергій Стерненко, його охорона намагалася побити українця, який нагадав, що Крим це Україна, а іншого змусила видалити відео інциденту.

Інцидент трапився біля київського ресторану Мокко.

Небайдужий чоловік, з включеною камерою спробував підійти до репера і нагадати чий Крим. У цей момент його виштовхала охорона закладу і кілька спортивних молодих людей.

Охоронці Басти відтіснили автора відео і ще одного хлопця, який знімав це з боку. При цьому сам репер не намагався зупинити своїх людей.

Кадри інциденту Стерненко наводить у своєму YouTube-каналі.

Як повідомлялося раніше, Басті заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму. Але в 2020 році його скасували.

У грудні минулого року він давав інтерв'ю, в якому відмовився відповідати на питання чий Крим.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
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Баста, Крим, Київ, Сергій Стерненко.
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