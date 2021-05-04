Охорона репера Басти ледь не побила киянина за питання про Крим (відео)

Російський репер Баста (Василь Вакуленко) тільки недавно приїхав в Україну, а вже потрапив в скандал.

Як повідомляє активіст Сергій Стерненко, його охорона намагалася побити українця, який нагадав, що Крим це Україна, а іншого змусила видалити відео інциденту.

Інцидент трапився біля київського ресторану Мокко.

Небайдужий чоловік, з включеною камерою спробував підійти до репера і нагадати чий Крим. У цей момент його виштовхала охорона закладу і кілька спортивних молодих людей.

Охоронці Басти відтіснили автора відео і ще одного хлопця, який знімав це з боку. При цьому сам репер не намагався зупинити своїх людей.

Кадри інциденту Стерненко наводить у своєму YouTube-каналі.

Як повідомлялося раніше, Басті заборонили в'їзд в Україну через виступи в окупованому Криму. Але в 2020 році його скасували.

У грудні минулого року він давав інтерв'ю, в якому відмовився відповідати на питання чий Крим.