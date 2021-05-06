І нехай всі авто зачекають: на трасі в Полтавській області сталася ефектна бійка водіїв (відео)

Сьогодні, 6 травня, в Полтавській області на трасі Кременчук-Власівка сталася ефектна бійка водіїв.

Відео, зняте очевидцями, виклав в мережу місцевий портал "Кременчук Оперативний".

На відео видно, як водій кросовера намагається наздогнати спочатку пасажира, а потім і водія легковика, який рухався в зустрічному напрямку. Спочатку чоловіки вирішують конфлікт кулаками, після чого в хід йде палка.

Очевидці не повідомляють, що стало причиною бійки на трасі. Однак, варто зазначити, що дана ділянка дороги - дамба на річці Дніпро - дуже вузька і з величезною кількістю ям. Їх і намагається об'їхати чи не кожен учасник дорожнього руху, виїжджаючи на зустрічну і піддаючи інших небезпеці. Можливо, саме через ризик аварійної ситуації і побилися водії, які, в результаті, розсілися по своїх авто і поїхали в різних напрямках.

Нагадаємо, в Москві на міні-футбольному турнірі серед любителів Urban League сталася масова бійка.