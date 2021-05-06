Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині

У Харківській області затримали 60-річного чоловіка, який згвалтував 13-річну дівчинку-підлітка.

Про це повідомили в департаменті карного розшуку Нацполіціі України.

Відомо, що чоловік поглумився над своєю юною сусідкою, з якою він проживав в одному будинку в Ізюмському районі. На дівчинку він напав якраз тоді, коли її мами не було вдома. Але коли та дізналася про скоєне і викликала поліцію, злочинець втік.

Зараз насильник, який при затриманні зізнався в скоєному, знаходиться під вартою. У поліції вирішують питання про кваліфікацію статті, і незабаром відбудеться суд щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

"Телеграф" раніше повідомляв, що 1 травня в Києві згвалтували 15-річну дівчинку, поки її мама спала. На підлітка напав колега її матері.