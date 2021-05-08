Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

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Оновлено 09:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 7 травня, в Мирнограді (Донецька область) стався кричущий випадок: собаки породи кане-корсо напали на двох чоловіків, в результаті чого одна людина загинула.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Прибулі на місце НП правоохоронці, з'ясували, що собаки породи кане-корсо належать 54-річному місцевому жителю.

Власник тварин пояснив, що собак використовує для охорони будинку. На ніч їх залишають у дворі будинку з великим парканом не прив'язаними. Як собаки виявилися на вулиці, господар пояснити не може.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 119 "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України.

Зараз собаки знаходяться в вольєрі будинку під наглядом ветеринара.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Київській області чотири домашні собаки на смерть загризли чоловіка.

Також в Острозі, що на Рівненщині, сталася надзвичайна подія: кіт вбив 4-місячне немовля.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 63

Все по темі:

Собаки, Смерти, Донецка область, Мирноград, кане-корсо, нападу.
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