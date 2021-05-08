Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

У п'ятницю, 7 травня, в Мирнограді (Донецька область) стався кричущий випадок: собаки породи кане-корсо напали на двох чоловіків, в результаті чого одна людина загинула.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
Прибулі на місце НП правоохоронці, з'ясували, що собаки породи кане-корсо належать 54-річному місцевому жителю.
Власник тварин пояснив, що собак використовує для охорони будинку. На ніч їх залишають у дворі будинку з великим парканом не прив'язаними. Як собаки виявилися на вулиці, господар пояснити не може.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 119 "Вбивство через необережність" Кримінального кодексу України.
Зараз собаки знаходяться в вольєрі будинку під наглядом ветеринара.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Київській області чотири домашні собаки на смерть загризли чоловіка.
Також в Острозі, що на Рівненщині, сталася надзвичайна подія: кіт вбив 4-місячне немовля.