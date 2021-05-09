"Це ж Стейтем": в мережі сміються над поїздкою собаки на мотоциклі в Одесі (відео)

У суботу, 8 травня, в Одесі, на вулиці Тираспольській помітили незвичайного пасажира байка.

Відео оригінальної поїздки опублікували в Telegram-каналі "Х ** вая Одеса".

На кадрах видно, що попереду мотоцикліста, який сидить за кермом байка, сидить пес породи спанієль. Його очі закривають окуляри. А вуха через швидкість розвиваються на вітрі. Видно, що собаці дуже подобається така розвага. Коли водій помітив, що його і його "пасажира" знімають на відео, то взяв лапу собаки і помахав нею.

У мережі неоднозначно поставилися до такого проведення часу в компанії з домашнім улюбленцем.

"Чому без шоломів !?", "І без маски", "Супер", "Це ж Стейтем", "Кокер задоволений", "Ризик. Мопеди постійно падають. А тут ще й з собакою", "Без шолома, з собакою, під час дощу ... Виглядає звичайно собака круто і смішно, але це поки не будуть отшкрябувати від асфальту обох", - пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Одесі пенсіонер врятував від вірної смерті кота, який якимось дивним чином опинився на карнизі балкону і в будь-яку хвилину міг "пірнути" вниз.