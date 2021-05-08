Скачать
Субота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Гендиректор Concorde Capital Ігор Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
В Одесі накрили провокаторів, які готували картинку для росЗМі
В Одесі накрили провокаторів, які готували картинку для росЗМі
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

Військові показали фото нових трофеїв, здобутих на Донбасі за останній час

Військові показали фото нових трофеїв, здобутих на Донбасі за останній час
12:15 Сьогодні Телеграф фото: прес-центр ООС

З початку травня українські військові ліквідували два безпілотника бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Так, перший такий випадок стався у понеділок, 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. "Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування", - пишуть українські військові.

Беспилотники боевиков на Донбассе

Беспилотники боевиков на Донбассе

Цей безпілотник містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Росії.

А через три доби, у четвер, 6 травня, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був подавлений засобами РЕБ та збитий вогнем зі стрілецької зброї.

Беспилотники боевиков на Донбассе

 

Беспилотники боевиков на Донбассе

Як виявилось, цей БПЛА типу "Тахіон", виготовляється ТОВ "Іжмаш – Безпілотні системи" РФ. Як вказують військові, він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

Як повідомляв "Телеграф", українські хакери кібер-альянсу анонімних груп FalconsFlame і Trinity в рамках операції OpMay9, розкрили особистість російського контрактника, який воював на Донбасі проти українських військових на боці бойовиків угруповань ДНР і ЛНР.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 159

Все по темі:

Фото, Донбас, ЗСУ, Бойовики, Війна на Донбасі, Безпілотники.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
02 В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
03 Двірники набагато культурніше: студентку, що оскандалилась, вимагають відрахувати з КНУ
04 У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
05 55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Співробітниця київського метрополітену і пасажирка влаштували епічну бійку: відео бурхливо обговорюють в мережі
Співробітниця київського метрополітену і пасажирка влаштували епічну бійку: відео бурхливо обговорюють в мережі
В Україні розвінчали кілька міфів про &quot;День Перемоги&quot; (відео)
В Україні розвінчали кілька міфів про "День Перемоги" (відео)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся