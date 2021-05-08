Військові показали фото нових трофеїв, здобутих на Донбасі за останній час

З початку травня українські військові ліквідували два безпілотника бойовиків.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Так, перший такий випадок стався у понеділок, 3 травня, на Світлодарському напрямку, неподалік селища Новолуганське. "Збитий безпілотник був переобладнаний для скидання боєприпасів та здійснення дистанційного мінування", - пишуть українські військові.

Цей безпілотник містив компоненти, вироблені на підприємствах військового призначення Росії.

А через три доби, у четвер, 6 травня, на Маріупольському напрямку, поблизу селища Гранітне безпілотник противника, що вів повітряну розвідку, був подавлений засобами РЕБ та збитий вогнем зі стрілецької зброї.

Як виявилось, цей БПЛА типу "Тахіон", виготовляється ТОВ "Іжмаш – Безпілотні системи" РФ. Як вказують військові, він знаходиться на озброєнні сухопутних військ держави-агресора.

Як повідомляв "Телеграф", українські хакери кібер-альянсу анонімних груп FalconsFlame і Trinity в рамках операції OpMay9, розкрили особистість російського контрактника, який воював на Донбасі проти українських військових на боці бойовиків угруповань ДНР і ЛНР.