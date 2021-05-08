В Одесі накрили провокаторів, які готували картинку для росЗМі

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-агітаторів в Одесі, на меті яких було поширювали фейкову інформацію, спрямовану на пропаганду сепаратизму.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як виявилось, п’ятеро мешканців Одеси виконували замовлення кураторів на зйомку, публікацію та поширення неправдивої інформації про ситуацію в Україні. Планувалося, що сюжети будуть висвітлюватися, серед іншого, у російських ЗМІ. Таким чином зловмисники хотіли створити "потрібну інформаційну картинку" напередодні та під час травневих свят.

Через соцмережі зловмисники поширювали матеріали із закликами до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу України, а також розпалювали міжнаціональну ворожнечу.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників, співробітники СБУ виявили друковані видання, символіку із пропагандою тоталітарного режиму, а також іншу заборонену законодавством продукцію.

За версією слідства, зловмисники планували розповсюджувати це під час масових травневих заходів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ у Кіровоградській області накрила підпільну схему виробництва та збуту нафтопродуктів сумнівної якості: організатори для більшого прибутку розбавляли дизпаливо газовим конденсатом, що загрожувало масштабної техногенною катастрофою.