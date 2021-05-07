Могла случиться катастрофа: в Украине раскрыли опасную аферу с дизтопливом (фото)

В Кировоградской области работала подпольная схема производства и сбыта нефтепродуктов сомнительного качества: организаторы для большей прибыли разбавляли дизтопливо газовым конденсатом, что грозило масштабной техногенной катастрофой.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Организаторами опасной аферы оказались представители частного предприятия, которое занималось транспортировкой горюче-смазочных материалов. Для производства контрафакта участники схемы незаконно использовали резервуары и оборудование одной из автобаз.

Во время обысков на территории подпольного производства, расположенного вблизи оживленной трассы, правоохранители обнаружили более 100 тонн фальсифицированных нефтепродуктов.

Разбавленное «месиво» реализовывали через аффилированные АЗС, а также продавали фермерам на территории региона.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ конфисковала первую партию самогона, произведенного из яблок, выращенных неподалеку Чернобыльской АЭС.

Также в СБУ заявили, что ДТЭК Запорожская ТЭС нарушает законодательство в области производства электроэнергии, что чревато дестабилизацией всей энергосистемы Украины.