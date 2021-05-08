На Львівщині жінки накинулися на поліцейських, захищаючи п'яного водія (відео)

В Яворові (Львівська область) поліцейські зупинили п'яного водія, але при спробі його затримати на допомогу чоловікові прийшла несподівана "група підтримки".

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Відзначається, що подія сталася 7 травня близько 20.30. Патрульні помітили автомобіль "Volkswagen Golf", який рухався по зустрічній смузі. Наказ зупинитися водій проігнорував і продовжив рух.

Коли автомобіль вдалося зупинити, правоохоронці з'ясували, що водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Він вів себе неадекватно і чинив спротив під час затримання.

Крім того з автомобіля вийшли три жінки і накинулися на патрульних. Одна з них штовхнула поліцейського, а інша кілька разів ударила правоохоронця ногою.

Всіх їх затримали і доставили у відділення.

На водія склали два протоколи за водіння в нетверезому вигляді і ігнорування вимоги про зупинку.

А ось жінці, яка напала на копа, повідомили про підозру у вчиненні нападу на правоохоронця, тепер їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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