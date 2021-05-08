Співробітниця київського метрополітену і пасажирка влаштували епічну бійку: відео бурхливо обговорюють в мережі

У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, в київському метро сталася бійка між співробітницею метрополітену і жінкою-пасажиркою.
Відео конфлікту публікують в Telegram-каналі "Київ оперативний".
"По суті, нічого такого - покричали один на одного, поматюкались", - пишуть автори ролика.
І дійсно, судячи з кадрів, звичайна словесна суперечка, правда, до певного моменту. Коли на ролику до жінок приєднується "підкріплення", причому з двох сторін.
Вони-то і додали на кадрах спеку - побилися між собою.
"Бойові олені", "Сєльска бійка ... бити, кастєти в руках арматура, в зубах сігарєти", "Наші люди", "Ось і день примирення. Примирилися на славу", "Маразм міцнішав", - пишуть в мережі.
Як повідомляв "Телеграф", в неділю, 2 травня, в селищі Песчанка (Вінницька область) сталася масова бійка, внаслідок чого були поранені двоє поліцейських.