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Співробітниця київського метрополітену і пасажирка влаштували епічну бійку: відео бурхливо обговорюють в мережі

Співробітниця київського метрополітену і пасажирка влаштували епічну бійку: відео бурхливо обговорюють в мережі
Оновлено 13:45 Сьогодні Телеграф

У суботу, 8 травня, в День пам'яті і примирення, в київському метро сталася бійка між співробітницею метрополітену і жінкою-пасажиркою.

Відео конфлікту публікують в Telegram-каналі "Київ оперативний".

"По суті, нічого такого - покричали один на одного, поматюкались", - пишуть автори ролика.

І дійсно, судячи з кадрів, звичайна словесна суперечка, правда, до певного моменту. Коли на ролику до жінок приєднується "підкріплення", причому з двох сторін.

Вони-то і додали на кадрах спеку - побилися між собою.

"Бойові олені", "Сєльска бійка ... бити, кастєти в руках арматура, в зубах сігарєти", "Наші люди", "Ось і день примирення. Примирилися на славу", "Маразм міцнішав", - пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", в неділю, 2 травня, в селищі Песчанка (Вінницька область) сталася масова бійка, внаслідок чого були поранені двоє поліцейських.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 63

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Метро, Київ, Відео, бійки.
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