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День памяти и примирения 8 мая: что это за дата и как ее чествуют в Украине

День памяти и примирения 8 мая: что это за дата и как ее чествуют в Украине
Обновлено 08:19 Сегодня Телеграф Фото: twitter

8 мая, в шестой раз, отмечается День памяти и примирения, который  был установлен в 2015 году экс-президентом Петром Порошенко с целью чествования памяти всех жертв Второй мировой войны 1939—1945 годов в Украине. 

Стоит отметить, что еще в 2004 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая Днями примирения, и отметила, что страны-участники могут отмечать один из этих дней или же оба эти дня, как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Это связано с тем, что в большинстве стран Европы праздник Победы отмечается 8 мая, ведь в этот день в 1945 году в 22:43 по центрально-европейскому времени была подписана безоговорочная капитуляция нацистской Германии. А если "посчитать" это время по-московскому, то капитуляция была подписана в 00:43 9 мая.

8 и 9 мая в Украине: что отмечают в эти дни и в чем разница (инфографика)

До 2015 года Украина отмечала День Победы 9 мая, а теперь украинцы отмечают два праздника. Символом дня является красный мак, а лозунгом - "1939-1945. Помним. Побеждаем" и "Никогда снова". Отметим, что графическое изображение символа - это своеобразная аллюзия. С одной стороны цветок мака, а с другой - кровавый след от пули. Напомним, что в Украине георгиевская ленточка, как советская символика, запрещена...

8 мая по все Украине проводятся мероприятия, посвященные Победе над нацизмом в Европе, Дню памяти и примирения и Дню Победы, которые направлены на чествование памяти жертв Второй мировой.

Также, "Телеграф" напоминает, что в субботу, 8 мая, почитается память апостола от 70-ти Марка Александрийского. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, День памяти и примирения.
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