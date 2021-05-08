Какой праздник 8 мая: народные приметы и запреты

В субботу, 8 мая, почитается память апостола от 70-ти Марка Александрийского, евангелиста, епископа.

Марк Александрийский из Иерусалима был учеником апостола Петра. Известен строительством первой Церкви в Египте, после чего стал епископом Александрии. Однажды язычники ворвались в храм, схватили епископа и бросили в темницу. На следующий день по дороге на суд Марк скончался.

В этот день на Руси святому Марку молились и просили, чтобы тот не допустил засухи, а ниспослал дождь для лучшего урожая.

Также этот праздник назывался "птичьим", или "птичьем голоданием". Обычно в эту пору из теплых стран в родные края возвращаются перелетные птицы.

Народные приметы 8 мая

Ясная погода - примета к тому, что лето жарким будет.

Высокая радуга в небе - в ближайшие дни погода будет теплой и ясной.

Птицы запели во время дождя - скоро ненастью конец.

Чем зеленее радуга, тем сильнее будут осадки.

Родившиеся 8 мая красотой не наделены, но своим умом и трудолюбием могут привлечь к себе внимание. Носить им следует аметист.

Что запрещено делать 8 мая

Не следует беспечно относиться к воде: говорили, что святой Марк, хранящий ключи от неба, решит, что людям не нужен дождь, и начнется засуха.

Не стоит 8 мая жадничать - нужно быть щедрым, чтобы год прошел удачно.

Напомним, что 9 мая в Украине празднуют День матери. Что это за праздник - читайте здесь.