Українські моряки з військовим оркестром зворушливо привітали 100-річного ветерана в Одесі (фото і відео)

В Одесі командування ВМС ЗСУ привітало ветерана Другої світової війни Івана Кулібабу.

Про це повідомляє пресслужба ВМС в Фейсбук.

"9 травня на честь чергової річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні представники командування ВМС ЗС України на чолі з командувачем національного флоту контр-адміралом Олексієм Неіжпапою привітали ветерана війни і морської піхоти полковника у відставці Івана Трохимовича Кулібабу", - йдеться в повідомленні.

Керівництво флоту разом з волонтерами та всіма бажаючими побажали ветерану міцного здоров'я в його 100 років.

Записом заходів поділився телеграм-канал "Одеса Інфо".

Як повідомлялося раніше, в Одесі в напруженій атмосфері пройшла акція "Безсмертного полку", під час якої учасники влаштували бійки з поліцейськими.