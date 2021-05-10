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Понеділок, 10.05.2021
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Хто втратив? У Києві біля метра помітили оленятко (відео)

Хто втратив? У Києві біля метра помітили оленятко (відео)
Оновлено 13:29 Сьогодні Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

У Києві біля станції метро "Бориспільська" помітили незвичайного "перехожого" - маленького оленятко.

Відповідне відео з заблукалим парнокопитним опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

На кадрах видно, як звір підходить досить близько до людей. Видно, що тварина ручна. Скоріш за все, оленятко живе в домашніх умовах і звик до людського суспільства.

"Ніхто не втрачав випадково?" - запитують в Telegram-каналі.

"Це хтось із водіїв прийняв свою звичну форму", "Санта Клаус втратив", "Це ж мати його Бембі", "Земля настільки очистилася після ковід що повернулися дикі тварини", "Бембі за сіжками послали", "Не можна на дорогу. Вірна смерть", - коментують кадри в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Південному мосту в Києві сталося аварія. Водій мікроавтобуса Mercedes збив лося.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 78

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Метро, Олени, Київ, Відео.
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