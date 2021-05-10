Хто втратив? У Києві біля метра помітили оленятко (відео)

У Києві біля станції метро "Бориспільська" помітили незвичайного "перехожого" - маленького оленятко.
Відповідне відео з заблукалим парнокопитним опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".
На кадрах видно, як звір підходить досить близько до людей. Видно, що тварина ручна. Скоріш за все, оленятко живе в домашніх умовах і звик до людського суспільства.
"Ніхто не втрачав випадково?" - запитують в Telegram-каналі.
"Це хтось із водіїв прийняв свою звичну форму", "Санта Клаус втратив", "Це ж мати його Бембі", "Земля настільки очистилася після ковід що повернулися дикі тварини", "Бембі за сіжками послали", "Не можна на дорогу. Вірна смерть", - коментують кадри в мережі.
Як повідомляв "Телеграф", раніше на Південному мосту в Києві сталося аварія. Водій мікроавтобуса Mercedes збив лося.