В Киеве на мосту Mercedes сбил лося

В Киеве утром 31 мая на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося.
Лось умер, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook
"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении, к которому приложено видео (18+).
Отметим, что в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП бывают.
Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
В скандинавских странах для упреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.
Ранее в Житомирской области лось спровоцировал двойное ДТП, в результате которого погиб один человек и само животное.
Также сообщалось, что в прошлом году в Украине произошло 550 ДТП с участием животных, 29 из них – с пострадавшими.