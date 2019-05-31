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В Киеве на мосту Mercedes сбил лося

В Киеве на мосту Mercedes сбил лося
13:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Южном мосту в Киеве произошло авария. Водитель микроавтобуса Mercedes сбил лося.

В Киеве утром 31 мая на Южном мосту микроавтобус Mercedes сбил лося.

Лось умер, сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook

"Сегодня утром на Южном мосту водителем автомобиля Mercedes был сбит лось. Увы, животное погибло", – говорится в сообщении, к которому приложено видео (18+).

Отметим, что в Украине животные не часто выходят на дороги, но ДТП бывают.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

В Одесской области в ДТП погибли четыре человека

В скандинавских странах для упреждения гибели крупных животных на дорогах установлены сетки, а в местах миграции животных – предупредительные знаки.

Ранее в Житомирской области лось спровоцировал двойное ДТП, в результате которого погиб один человек и само животное.

Также сообщалось, что в прошлом году в Украине произошло 550 ДТП с участием животных, 29 из них – с пострадавшими.

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Киев, ДТП, Авария, Mercedes, Лось.
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