В Одесской области в ДТП погибли четыре человека

В четверг, 30 мая, в Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека.
Об этом сообщили в областном управлении полиции.
Авария произошла на трассе Одесса-Южное возле села Булдынка Лиманского района. При неизвестных обстоятельствах столкнулись внедорожник Toyota и грузовик ГАЗель. В результате удара машины отбросило на обочину.
Напомним, Днепропетровской области микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы, которые возвращались с экскурсии из Запорожья, попал в ДТП.
Как сообщалось, ранее в Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки.
А в Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей