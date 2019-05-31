В Одесской области в ДТП погибли четыре человека

Новости Украины: На автодороге "Одесса-Южный" в четверг, 30 мая, произошла авария, в результате которого погибли четверо людей.

В четверг, 30 мая, в Одесской области в результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Авария произошла на трассе Одесса-Южное возле села Булдынка Лиманского района. При неизвестных обстоятельствах столкнулись внедорожник Toyota и грузовик ГАЗель. В результате удара машины отбросило на обочину.

Напомним, Днепропетровской области микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы, которые возвращались с экскурсии из Запорожья, попал в ДТП.

Как сообщалось, ранее в Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки.

А в Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей