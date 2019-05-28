В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода

Новости Украины: Во вторник, 28 мая, на улице Академика Павлова в Харькове произошло смертельное ДТП.

Один человек погиб, двое пострадали в результате аварии с участием мотоцикла в Харькове на ул.Академика Павлова.

"Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла "Yamaha" совершил наезд на пешехода. От удара транспортное средство отбросило на встречный автомобиль "Byd". Пешеход получил смертельные травмы... Водитель и 22-летний пассажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает личность погибшего мужчины. На вид ему 30-40 лет.

Напомним, в Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей