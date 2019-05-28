В Сумах в ДТП пострадал пешеход

Новости Украины: В Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля на просп. Курском в Сумах пострадал пешеход, сообщила пресс-служба патрульной полиции области.

"Стражи порядка установили, что у 54-летнего пешехода, который стоял на остановке общественного транспорта выпали на проезжую часть деньги. Мужчина выбежал на дорогу, чтобы забрать их и, как следствие, попал под колеса автомобиля Богдан-211040, который двигался на разрешенный сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший мужчина получил телесные повреждения в виде раны левой теменной области.

Для оформления необходимых материалов полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В настоящее время проводится проверка.