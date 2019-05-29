В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком

Новости Украины: Все дети были доставлены в больницу Днепра для осмотра, двое школьников получили переломы.

Днепропетровской области микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы, которые возвращались с экскурсии из Запорожья, попал в ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района. Отмечается, что все дети доставлены в больницы г. Днепра, их осматривают врачи.

Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы, родители извещены. Установлено, что водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

С целью установления причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщалось, ранее в Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки.

Напомним, в Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей