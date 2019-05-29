Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Челси - Арсенал: где и когда смотреть финал Лиги Европы
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком

В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком
07:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины: Все дети были доставлены в больницу Днепра для осмотра, двое школьников получили переломы.

Днепропетровской области микроавтобус с 16 школьниками из Полтавы, которые возвращались с экскурсии из Запорожья, попал в ДТП.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменный Солонянского района. Отмечается, что все дети доставлены в больницы г. Днепра, их осматривают врачи.

Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы, родители извещены. Установлено, что водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер" совершил столкновение с автомобилем "ДАФ".

С целью установления причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В Харькове мотоциклист сбил насмерть пешехода

Как сообщалось, ранее в Польше в результате аварии тяжело пострадали две украинские студентки.

Напомним, в Сумах пешеход пострадал в дорожно-транспортном происшествие с участием двух автомобилей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Школьники, Происшествия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
04 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
05 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Боевики напали на группу саперов, один пропал без вести
Боевики напали на группу саперов, один пропал без вести
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Названы советы, помогающи отказаться от сладостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь