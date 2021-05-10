Парафіяни влаштували бійку біля входу до церкви в Рівненській області: що сталося (відео)

У Рівненській області парафіяни Православної церкви України і Української православної церкви Московського патріархату (Російської православної церкви в Україні) не поділили храм.

Як пише Suspilne, громада прийняла рішення про те, що церква в селі Заболоття перейде під крило ПЦУ ще в серпні 2019 року. Тоді з 223 присутніх на загальних зборах прихожан це рішення підтримали 216, після чого це було зафіксовано в новому статуті громади.

Втім, представники УПЦ МП з цим не погодилися і звернулися до суду.

10 травня між парафіянами трапився конфлікт.

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За версією ПЦУ, громада увійшла в будівлю церкви, оскільки має на те законне право і всі документи.

В УПЦ МП ж запевняють, що передача церкви сталася незаконно, оскільки рішення було прийнято не громадою, а "групою активістів".

За повідомленням мера Варашу Олександра Мензула, протистояння між парафіянами є "затяжним конфліктом" і в даний час сторони домовилися, що будівля буде опечатана поліцією до тих пір, поки суд не винесе остаточне рішення.

Поліція відкрила справи за статтями "хуліганство" і "самоуправство".

Як повідомлялося раніше, в Одеській області, 6-річний хлопчик отруївся горілкою на кладовищі.