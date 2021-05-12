У Києві власник собаки порізав ножем двох людей через свого собаку: деталі події

У Києві чоловік, вигулюючи свого собаку, поранив ножем двох людей після того, як ті зробили йому зауваження про те, що його собака гуляє без повідця і нашийника.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Так, у дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідця і намордника. У цей момент біля парадного зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а собака підбіг до них і почав лаяти.

37-річний водій і 64-річна жінка-пасажир попросили прибрати собаку. Але його власник почав нецензурно розмовляти і агресивно себе вести. Під час конфлікту господар собаки дістав з кишені ніж і вдарив ним чоловіка в шию, а потім жінку - в обличчя.

Медики надали допомогу постраждалим на місці. За хуліганство затриманому "любителю тварин" загрожує до 7 років в'язниці.

Як повідомляв "Телеграф", в п'ятницю, 7 травня, в Мірнограді (Донецька область) стався кричущий випадок: собаки породи кане-корсо напали на двох чоловіків, в результаті чого одна людина загинула.