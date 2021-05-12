"У Путіна залишилося півобличчя": в Криму розбирають будинок з портретом президента РФ (фото)

В анексованому Криму, в Севастополі розбирають будинок з портретами російського президента Володимира Путіна, в зв'язку з чим у кам'яного Путіна залишилося менше, ніж півобличчя.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі".

Будинок розташований в декількох метрах від входу в Меморіал 35-я берегова батарея. На двох стінах будівлі були зображені Володимир Путін і події оборони Севастополя у Другій світовій війні.

Зараз частини будинка немає. Від портрета Путіна залишилася менша половина обличчя

В чому питання?

Справа в тому що за даними місцевих ЗМІ, господиня ділянки - медсестра місцевої лікарні. Ділянка землі, на якій стоїть будинок з обличчям Путіна, вона отримала як член садівничого кооперативу. До анексії Криму оформити документи на землю медсестра не змогла. З 2016 року власникам ділянки довелося доводити право на будинок і землю в судах. В результаті окупаційна влада видали припис знести будинок, що, власне, зараз і відбувається.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в окупованому Криму знайшли відразу дві резиденції президента Росії Володимира Путіна.