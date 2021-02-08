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Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)

Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
Обновлено 19:08 Сегодня Телеграф

В оккупированном Крыму нашли сразу две резиденции президента России Владимира Путина. 

Об этом говорится в материале "Крым.Реалии". 

Как сообщает издание, в Крыму еще с советских времен любила отдыхать политическая элита. Для этих целей в бывшем селе Мухалатка, между Форосом и Ялтой, были возведены сразу четыре государственные дачи  №6, №8, №9 и №10. 

До начала российской оккупации полуострова все они были видны с трассы на южном берегу. Теперь же около 700 метров вдоль шоссе закрыто шестиметровым забором с повсеместными камерами наблюдения. 

По данным российского издания "Проект", Путин занял сразу две госдачи - шестую и восьмую. Как и в доме в Геленджике, который фигурировал в расследовании оппозиционера Алексея Навального, здесь возводят ледовой дворец.    

На даче Путина есть вертолетная площадка, которую соорудили прямо в море, также, по данным издания, там были реконструированы бассейны, а теннисный корт заменили на татами. 

С западной стороны соседом Путина является бывший российский премьер Дмитрий Медведев. В материале указано, что ему тоже достались две госдачи - девятая и десятая. 

На востоке от дач Путина, на месте бывшего санатория Таврия, расположился дом отдыха для ФСБ. Как утверждается, там теперь частенько останавливается глава ведомства Александр Бортников. 

Дача Путина в Крыму

Как сообщалось ранее, в январе российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина. 

Позже миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" принадлежит ему, и что там строится апарт-отель.

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Россия, Крым, Владимир Путин.
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