Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)

В оккупированном Крыму нашли сразу две резиденции президента России Владимира Путина.

Об этом говорится в материале "Крым.Реалии".

Как сообщает издание, в Крыму еще с советских времен любила отдыхать политическая элита. Для этих целей в бывшем селе Мухалатка, между Форосом и Ялтой, были возведены сразу четыре государственные дачи №6, №8, №9 и №10.

До начала российской оккупации полуострова все они были видны с трассы на южном берегу. Теперь же около 700 метров вдоль шоссе закрыто шестиметровым забором с повсеместными камерами наблюдения.

По данным российского издания "Проект", Путин занял сразу две госдачи - шестую и восьмую. Как и в доме в Геленджике, который фигурировал в расследовании оппозиционера Алексея Навального, здесь возводят ледовой дворец.

На даче Путина есть вертолетная площадка, которую соорудили прямо в море, также, по данным издания, там были реконструированы бассейны, а теннисный корт заменили на татами.

С западной стороны соседом Путина является бывший российский премьер Дмитрий Медведев. В материале указано, что ему тоже достались две госдачи - девятая и десятая.

На востоке от дач Путина, на месте бывшего санатория Таврия, расположился дом отдыха для ФСБ. Как утверждается, там теперь частенько останавливается глава ведомства Александр Бортников.

Как сообщалось ранее, в январе российский оппозиционер Алексей Навальный обнародовал новое расследование о недвижимости Путина.

Позже миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что "дворец Путина" принадлежит ему, и что там строится апарт-отель.