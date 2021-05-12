У Києві жінка народила прямо в переході метра

В Києві у підземному переході до станції метра "Лісова" у пасажирки почалися пологи.

Про це повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон в Facebook.

За її словами, у жінки народився хлопчик. Жінку з немовлям забрала швидка. І мати, і дитина почуваються добре.

Також Макогон додала, що у 2014 році пасажирка народила дівчинку на станції "Театральна". Тоді пологи прийняли працівниці метра та поліцейські.

"Якщо народиться дівчинка, має назвати – Кінцева", "Я чув що таким дітям видають довічний ВІП проїзний на безкоштовний проїзд", "Мавка Лісова:). Нехай все буде добре! Легких пологів і здоров'я мамі і малюкові!" - пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Ужгороді жінка народила одразу аж четверо малюків, їй зробили унікальну операцію.