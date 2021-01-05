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В Ужгороде женщина родила четверняшек: ей сделали уникальную операцию (видео)

В Ужгороде женщина родила четверняшек: ей сделали уникальную операцию (видео)
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В понедельник, 4 января, в Ужгороде 20-детняя женщина родила четверняшек, ей сделали уникальную операцию.

Об этом сообщил журналист телеканала СТБ Виталий Глагола.

Женщину зовут Лариса, и у нее родились три мальчика и одна девочка.

Дети появились на свет благодаря кесарева сечения на 30-й неделе (7,5 мес. - ред.) беременности. Их вес от 1 260 до 1 460 грамм. На данный момент с детьми все хорошо, за ними ухаживают врачи, а мама отходит от родов и подбирает имена для детей.

Мама Лариса сама с Тячевского района и последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением персонала медучреждения. Роды принимала команда хирургов во главе с акушер-гинекологом Русланом Федьком.

"Уникальность этой операции, третий плод в целом оплодневому пузыре был развернут с поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом оплодневому пузыре - это мы делаем в Украине едины. До сих пор такое еще никто не делал", - рассказывает врач Федько.

По словам врачей ужгородского роддома кесарево сечение по авторской методике Руслана Федько заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод. Это позволяет родить детей "в рубашке", что практически исключает травматизацию центральной нервной системы (мозга) детей и максимально бережным и экономным по отношению к хрупкому "недошеного" организма детей. Во время данного кесарева сечения удалось совместить уникальную технику "медленного кесарева" когда дети рождаются без вмешательств хирурга максимально имитируя естественные роды - самостоятельно, с просьбой женщины "потужиться" детки рождаются через операционную рану самостоятельно, как во время вагинальных, естественных родов. Это настоящий высший пилотаж и уникальная техника в Восточной Европе.

Стоит напомнить, что в этот же день, 4 января в Виннице произошла драка между водителем такси и пассажирами. Причиной для насилия стал 2-х месячный щенок.

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Все по теме:

Украина, Врачи, Ужгород, Роды, Медики, Кесарева.

Автор:

Телеграф
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