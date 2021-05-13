Бойовики підстрелили на Донбасі авто групи розмінування: деталі

За минулу добу, 12 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Втрат в рядах Збройних сил України немає, однак був пошкоджений автомобіль групи розмінування.

Про це повідомляється в ранковому зведенні по ситуації на Донбасі, опублікованому на сторінці прес-центру ООС в соцмережі Facebook в четвер.

"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у зведенні станом на 7:00 четверга.

Так, поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а у Катеринівки - ще і з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу н.п. Гнутове бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів. У передмісті Водяного окупанти вчинили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а у Авдіївки - з підствольних гранатометів.

В районі селища Верхньоторецьке російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік від селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

"На обстріли окупантів військовослужбовці Об'єднаних сил відкривали вогонь. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку четверга порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомлялося, 11 травня на Донбасі п'яні бойовики наїхали на встановлену своїми ж руками протитанкову міну ТМ-62.