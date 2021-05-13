Загинули на місці: знімальна група НТН розбилася при зіткненні з вантажівкою на Полтавщині (фото)

На Полтавщині, неподалік від села Гайового сталася аварія, в результаті якої загинули журналісти і оператор телеканалу "НТН".

Про це 13 травня повідомили в ГУНП Полтавщини.

За даними поліції вантажівка Volvo зіткнувся з легковиком Toyota.

Повідомляється, що в легковику був водій і оператор Костянтин Худолій, а також журналіст Володимир Непийпиво, які померли на місці інциденту.

Фото з місця події:

На цей час на місці події працює поліція. Встановлюються обставини і причини події, а також вирішується питання внесення відомостей до Єдиного реєстру розслідувань.

Нагадаємо, що увечері 12 травня в Одесі на проспекті Маршала Жукова (Небесної Сотні) сталася масштабна ДТП, під час якого зіткнулися відразу 5 автомобілів.