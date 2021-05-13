"Паровозик": сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)

В Одессе на проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни) произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись сразу 5 автомобилей.

Об этом 12 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO".

На фото, сделанном очевидцем можно заметить, что машины, которые столкнулись между собой принадлежат как минимум к средней ценовой категории.

Видео происшествия поделились в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть".

"Паровозик из 5 машин на Небесной Сотни", — прокомментировали инцидент в Телеграм-группе.

Детали произошедшей аварии устанавливают хранители правопорядка.

Напомним, что 12 мая бетономешалка перекинулась в Киеве на проспекте Леся Курбаса, в сети показали видео момента и последствий пьяного ДТП.