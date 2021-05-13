Скачать
Четверг, 13.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло
Минус Степанов: когда рассмотрят отставку министра здравоохранения и кто сядет в его кресло
Спишут ли рекордные долги по коммуналке и ждать ли украинцам ее удешевления
Спишут ли рекордные долги по коммуналке и ждать ли украинцам ее удешевления
Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа

"Паровозик": сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)

"Паровозик": сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)
09:23 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Одесса INFO

В Одессе на проспекте Маршала Жукова (Небесной Сотни) произошло масштабное ДТП, во время которого столкнулись сразу 5 автомобилей.

Об этом 12 мая сообщили в Телеграм-канале "Одесса INFO".

На фото, сделанном очевидцем можно заметить, что машины, которые столкнулись между собой принадлежат как минимум к средней ценовой категории.

скрин

Видео происшествия поделились в местном Телеграм-канале "Одесса как она есть".

Столичный работник СТО попал в ДТП на Лексусе, оставленном на ремонт

"Паровозик из 5 машин на Небесной Сотни", — прокомментировали инцидент в Телеграм-группе.

Детали произошедшей аварии устанавливают хранители правопорядка.

Напомним, что 12 мая бетономешалка перекинулась в Киеве на проспекте Леся Курбаса, в сети показали видео момента и последствий пьяного ДТП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 606

Все по теме:

Одесса, ДТП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Визит Медведчука в Офис Генпрокурора: вскрылся важный момент
02 Новоиспеченный кандидат наук Кива отличился новым перлом (видео)
03 Ракеты летят по жилым домам: свежие видео из Израиля и Газы
04 В атаке на американский трубопровод Colonial Pipeline обнаружили "российский след"
05 Полномасштабная война: Байден и ООН отреагировали на обострение в Секторе Газа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Миллион за прививку: в США придумали эффективный способ ускорить темпы вакцинации
Миллион за прививку: в США придумали эффективный способ ускорить темпы вакцинации
&quot;Паровозик&quot;: сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)
"Паровозик": сразу пять машин разбились в крупной ночной аварии в Одессе (фото и видео)
В Украине нет столько доз: Минздрав осадил правительство за обещания по COVID-вакцинации
В Украине нет столько доз: Минздрав осадил правительство за обещания по COVID-вакцинации
130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу
130 лет со дня рождения Софьи Стриенской: Google посвятил дудл польскому живописцу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь